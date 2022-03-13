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1 час назад

«Отписался от всех»: Тимати назвал «поносом» посты звезд в Телеграме

Ирина Лебедева

Исчезновение инстаграма приводит большинство представителей российского шоу-бизнеса в шоковое состояние. Очень у многих закрывается площадка, где можно было не только пиарить себя, любимого, но и неплохо зарабатывать. Ну а также порассуждать о том, о сем, не стесняясь в выражениях.

«Отписался от всех»: Тимати назвал «поносом» посты звезд в Телеграме
Фото: InstagramInstagram

Телеграм же, куда сейчас пытаются перебраться бывшие пользователи «инсты», и устроен по-иному, и исторически сложился, как достаточно серьезная информационная лента. Эту разницу почувствовали и приняли не все, как результат – блогеры-миллионники возмущены.

Тимати заявил, что просто утонул в потоке «поноса и беспонтовых публикаций» и отписался ото всех, кроме рабочих групп, о чем и сообщил в сторис инстаграма

Ксения Собчак в своем ТГ-канале «Кровавая барыня» только вздохнула:

«Гивы. Марафоны похудения. Селфи из ванной. В телеге. Дай нам сил…»

Почти 1100 блогеров-миллионников пострадают от закрытия инстаграма в России, заявил РИА Новости директор Ассоциации профессиональных пользователей соцсетей и мессенджеров Владимир Зыков.

Блогеров с подписками от 100 тыс до 1 млн в России - 18,5 тыс, 10-100 тыс подписчиков - 255 тыс. По словам эксперта, после закрытия доступа к инстаграму аудитория соцсети устремится во "ВКонтакте" и Telegram. При этом "ВКонтакте" - в приоритете из-за сторис.

Шоу-бизнес,Владимир Зыков,Тимати,Ксения Собчак,
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