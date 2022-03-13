«Отписался от всех»: Тимати назвал «поносом» посты звезд в Телеграме

Исчезновение инстаграма приводит большинство представителей российского шоу-бизнеса в шоковое состояние. Очень у многих закрывается площадка, где можно было не только пиарить себя, любимого, но и неплохо зарабатывать. Ну а также порассуждать о том, о сем, не стесняясь в выражениях.

Фото: Instagram Instagram

Телеграм же, куда сейчас пытаются перебраться бывшие пользователи «инсты», и устроен по-иному, и исторически сложился, как достаточно серьезная информационная лента. Эту разницу почувствовали и приняли не все, как результат – блогеры-миллионники возмущены.

Тимати заявил, что просто утонул в потоке «поноса и беспонтовых публикаций» и отписался ото всех, кроме рабочих групп, о чем и сообщил в сторис инстаграма

Ксения Собчак в своем ТГ-канале «Кровавая барыня» только вздохнула:

«Гивы. Марафоны похудения. Селфи из ванной. В телеге. Дай нам сил…»

Почти 1100 блогеров-миллионников пострадают от закрытия инстаграма в России, заявил РИА Новости директор Ассоциации профессиональных пользователей соцсетей и мессенджеров Владимир Зыков.