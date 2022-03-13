Сестра Агутина рассказала о семейной трагедии

Мария Агутина, младшая сестра композитора и певца Леонида Агутина стала гостьей программы «Звезды сошлись» на НТВ, где рассказала о большой беде. Когда она была в положении, то на очередном плановом обследовании узнала, что у ее еще не родившегося сына врожденный порок сердца, не совместимый с жизнью.

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Врачи предлагали женщине прервать беременность на сроке 23 недели. Мария Агутина не смогла этого сделать, - пишет портал passion.ru.

«Если моему сыну суждено прожить семь дней, пусть он проживет их в любви» —Мария решила рожать.

Мальчик Матвей появился на свет и жил, вопреки пессимистичным предсказаниям докторов. Мария обратилась к благотворительным фондам для оплаты необходимых операций. Леонид Агутин узнал о диагнозе племянника только через полгода. Мария с Матвеем тогда готовились уже ко второй операции в Америке.

«И когда после операции УЗИ показало, что у Матвея сузилась левая легочная артерия и нужно ставить стент, и оплатить дополнительный счет на 50 тысяч долларов, Леня перечислил часть суммы на оплату счета уже на следующий день. Моя сестринская тебе благодарность, Леня, за все!» - сказала Мария.

Тогда операции прошли успешно. Уже позднее простудное заболевание стало для него роковым - ребенок умер от осложнений болезни в возрасте двух лет.