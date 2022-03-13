Муцениеце нашла плюсы в закрытии инстаграма

Агату Муцениеце и Павла Прилучного все чаще видят вместе. После взрыва эмоций, выплеснувшегося, в частности, и в СМИ и социальные сети, бывшие супруги потихоньку налаживают отношения. Особенно заметно это стало после того, как в середине февраля этого года Павел написал трогательный пост Мирославе Карпович, который пользователи интернета сочли прощальным.
«Сегодня я хочу сказать теплые слова в адрес человека, который очень помог мне в сложный период, поддержал и был рядом, несмотря ни на что. Я хочу сказать спасибо Мирославе Карпович. Она замечательная девушка — искренняя, добрая, чуткая, внимательная. И еще очень хочу попросить всех, кто подписан на меня и будет читать эти строки... Давайте уже остановим эту волну хейта и ненависти в ее адрес. Она этого совершенно не заслуживает», - сообщил тогда актер.
Павел приезжает к детям, они вместе с бывшей супругой отдыхали, праздновали день рождения наследников. Не исключено, что Агата решила дать их отношениям еще один шанс
Что характерно, сейчас, когда все звезды публично огорчаются по поводу закрытия сети инстаграм в России, Муцениеце напоследок разместила там довольно странный пост – эпитафию.
«Зато твой мужик не будет подписан на всяких шлюх».
Павел и Агата со скандалом развелись в 2020 году после девяти лет брака. Муцениеце обвинила бывшего мужа в неверности и домашнем насилии. Первое время экс-супруги говорили друг о друге нелицеприятные слова, но потом наступила тишина. А на новогодних каникулах пара улетела в Дубай, где всей семьей отметили день рождения сына Тимофея.