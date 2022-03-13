Муцениеце нашла плюсы в закрытии инстаграма

«Сегодня я хочу сказать теплые слова в адрес человека, который очень помог мне в сложный период, поддержал и был рядом, несмотря ни на что. Я хочу сказать спасибо Мирославе Карпович. Она замечательная девушка — искренняя, добрая, чуткая, внимательная. И еще очень хочу попросить всех, кто подписан на меня и будет читать эти строки... Давайте уже остановим эту волну хейта и ненависти в ее адрес. Она этого совершенно не заслуживает», - сообщил тогда актер.