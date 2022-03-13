«Поменяй проклятье на молитву»: тяжелобольная Казьмина обратилась к матери

Тяжелобольная экс-жена футболиста Аршавина обратилась к матери с требованием «поменять «проклятие на молитву». Об этом она написала в инстаграме.
«Как я рыдала, когда раз от разу видела анализы, был рев раненой львицы. Я не могла поверить, что мою жизнь взяли и сломали. Ты убьешься от боли совести. У меня нет твоей поддержки выздоравливать. Поменяй проклятие матери на молитву», - написала Алиса Казьмина.
Она добавила, что больна не только сифилисом, ей угрожает ампутация почки.
«При таком креатинине почку удаляют, а убивают ее цитастатином С. Но я могу только пожалеть свою маму. Натворив столько дел, теперь не знает что делать», - добавила экс-супруга футболиста Андрея Аршавина.
Ранее Алиса Казьмина подтвердила, что у нее диагностировали сифилис. При этом она уверена, что заразилась им не половым путем.
«К сожалению, из-за него. Но это не тот, который передается половым путем, поэтому нос начал разрушаться — яд ведь сидел во мне», - написала она в соцсетях.
Ранее Казьмина утверждала, что сифилисом ее якобы заразил врач, который ставил капельницы. Помимо этого в ее организм ввели талий, из-за чего у нее начали выпадать волосы.