«Поменяй проклятье на молитву»: тяжелобольная Казьмина обратилась к матери

«Как я рыдала, когда раз от разу видела анализы, был рев раненой львицы. Я не могла поверить, что мою жизнь взяли и сломали. Ты убьешься от боли совести. У меня нет твоей поддержки выздоравливать. Поменяй проклятие матери на молитву», - написала Алиса Казьмина.