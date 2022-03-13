В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
-7° в 
USD 116.75EUR 128.95
Войти в почту
36 минут назад

«Поменяй проклятье на молитву»: тяжелобольная Казьмина обратилась к матери

Елена Прошина

Тяжелобольная экс-жена футболиста Аршавина обратилась к матери с требованием «поменять «проклятие на молитву». Об этом она написала в инстаграме.

«Поменяй проклятье на молитву»: тяжелобольная Казьмина обратилась к матери
Фото: InstagramInstagram

«Как я рыдала, когда раз от разу видела анализы, был рев раненой львицы. Я не могла поверить, что мою жизнь взяли и сломали. Ты убьешься от боли совести. У меня нет твоей поддержки выздоравливать. Поменяй проклятие матери на молитву», - написала Алиса Казьмина.

Она добавила, что больна не только сифилисом, ей угрожает ампутация почки.

«При таком креатинине почку удаляют, а убивают ее цитастатином С. Но я могу только пожалеть свою маму. Натворив столько дел, теперь не знает что делать», - добавила экс-супруга футболиста Андрея Аршавина.

Ранее Алиса Казьмина подтвердила, что у нее диагностировали сифилис. При этом она уверена, что заразилась им не половым путем.

«К сожалению, из-за него. Но это не тот, который передается половым путем, поэтому нос начал разрушаться — яд ведь сидел во мне», - написала она в соцсетях.

Ранее Казьмина утверждала, что сифилисом ее якобы заразил врач, который ставил капельницы. Помимо этого в ее организм ввели талий, из-за чего у нее начали выпадать волосы.

Шоу-бизнес,Алиса Казьмина,Андрей Аршавин,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители