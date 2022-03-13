Штурм обвинила улетевшую в Израиль Собчак в трусости

Штурм разместила в инстаграме гневный пост, где весьма резко высказалась о Ксении Собчак. Как известно, журналистка с сыном сейчас находится в Израиле, она сообщила, что улетела туда на каникулы.
Тем не менее Штурм обвинила Ксению в том, что та в трудную минуту покинула родную страну.
«Уехала в секунду, как только страна попросила помощи у своих граждан. Крестный прикрывал твою ***, пока ты духарилась, отрывалась по полной на глазах у всей страны. Тебе все сходило с рук — и авария с жертвами, и желтушные проказы, и многочисленные провокации политического характера. Ты не патриот, а главное, ты не любишь свою Родину! Ты любишь себя и свои удобства. Ты — слабая духом», — заявила певица.
Мнения подписчиков разделились. Часть из них поддержала звезду 90-х и осудила Собчак.
«Такие как она переобуваются на лету. Вернется, как ни в чем не бывало и опять за свое», «Да вот такая Собчак».
Другие предложили возмущенной Наталье не спешить с выводами.
«Вроде в отпуск с сыном уехала».
Напомнили Штурм и о том, что она сама еще совсем недавно активно посещала заморские курорты.
Помнится, как-то меня возмущали в комментах у Наталии ее «патриотические» пляжные фото с Мальдив и иже с ними! Я предложил Вам, Натали, вместо Мальдив махнуть в отпуск, например, на Алтай, Байкал и т. д! Мне ответили, что я с Ума сошел! А что ж теперь-то изменилось?»
Ксения Собчак около двух недель как покинула Россию. Она вместе с сыном улетела в Тель-Авив, хотя изначально говорила, что повезет Платона в Турцию на каникулы.
Ксения в новом выпуске «Осторожно, Собчак» рассказывала о людях, которые хотят или уже уехали из России, и высказала свою точку зрения по этому поводу.