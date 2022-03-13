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45 минут назад

Штурм обвинила улетевшую в Израиль Собчак в трусости

Ирина Лебедева

Штурм разместила в инстаграме гневный пост, где весьма резко высказалась о Ксении Собчак. Как известно, журналистка с сыном сейчас находится в Израиле, она сообщила, что улетела туда на каникулы.

Штурм обвинила улетевшую в Израиль Собчак в трусости
Фото: InstagramInstagram

Тем не менее Штурм обвинила Ксению в том, что та в трудную минуту покинула родную страну.

«Уехала в секунду, как только страна попросила помощи у своих граждан. Крестный прикрывал твою ***, пока ты духарилась, отрывалась по полной на глазах у всей страны. Тебе все сходило с рук — и авария с жертвами, и желтушные проказы, и многочисленные провокации политического характера. Ты не патриот, а главное, ты не любишь свою Родину! Ты любишь себя и свои удобства. Ты — слабая духом», — заявила певица.

Мнения подписчиков разделились. Часть из них поддержала звезду 90-х и осудила Собчак.

«Такие как она переобуваются на лету. Вернется, как ни в чем не бывало и опять за свое», «Да вот такая Собчак».

Другие предложили возмущенной Наталье не спешить с выводами.

«Вроде в отпуск с сыном уехала».

Напомнили Штурм и о том, что она сама еще совсем недавно активно посещала заморские курорты.

Помнится, как-то меня возмущали в комментах у Наталии ее «патриотические» пляжные фото с Мальдив и иже с ними! Я предложил Вам, Натали, вместо Мальдив махнуть в отпуск, например, на Алтай, Байкал и т. д! Мне ответили, что я с Ума сошел! А что ж теперь-то изменилось?»

Ксения Собчак около двух недель как покинула Россию. Она вместе с сыном улетела в Тель-Авив, хотя изначально говорила, что повезет Платона в Турцию на каникулы.

Ксения в новом выпуске «Осторожно, Собчак» рассказывала о людях, которые хотят или уже уехали из России, и высказала свою точку зрения по этому поводу.

Сама журналистка планирует в ближайшее время вернуться в Россию, где у нее дом, работа и друзья. А пока она продолжает работать из-за рубежа
Шоу-бизнес,Ксения Собчак,
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