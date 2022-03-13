Штурм обвинила улетевшую в Израиль Собчак в трусости

«Уехала в секунду, как только страна попросила помощи у своих граждан. Крестный прикрывал твою ***, пока ты духарилась, отрывалась по полной на глазах у всей страны. Тебе все сходило с рук — и авария с жертвами, и желтушные проказы, и многочисленные провокации политического характера. Ты не патриот, а главное, ты не любишь свою Родину! Ты любишь себя и свои удобства. Ты — слабая духом», — заявила певица.