Ролик в соцсети расстроил поклонников Глызина

Недавно знаменитому певцу исполнилось 68 лет. Он продолжает вести активную творческую жизнь - выступает с проверенными временем хитами. А еще уверяет, что тщательно следит за здоровьем - ест меньше мяса и хлеба, налегает на овощи и фрукты. Но возрастные изменения Алексею Глызину удается скрывать все труднее.

Фото: Ларисы Кудрявцевой Ларисы Кудрявцевой

В аккаунте певца и композитора Александра Добронравова в социальной сети Instagram появился видеоролик. На нем автор шлягера «Как упоительны в России вечера» запечатлен с Глызиным, для которого написал множество композиций.

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Добронравов, по-дружески приобняв Глызина и шагая с ним навстречу камере, размышляет о сегодняшней действительности.

- Наша дружба и наш жизненный путь говорят о том, что любовь к миру, любовь к другу и добру - это самое главное, - говорит Александр.

- Всегда думаете о лучшем, всегда прислушивайтесь к своему сердцу и взывайте к разуму окружающих и начинайте с себя, - мудро добавил Алексей.

Поклонники Глызина обратили внимание, что певец заметно изменился и набрал лишние килограммы. Особенно это бросается в глаза на контрасте с подтянутым и моложавым Добронравовым.

Седые вихры. Обвисшие щеки и подбородок. Тяжелая, грузная походка. Свисающий над пряжкой ремня живот. Теперь исполнитель шлягеров «Ты не ангел», «Зимний сад» и «Поздний вечер в Сорренто», увы, такой.

Да, артист выглядит уже не так свежо и спортивно, как когда-то.

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Пару лет назад, когда Алексей Глызин участвовал в телешоу «Маска» на НТВ в костюме Слона, он жаловался, что этот проект оказался для него непростым - приходилось выходить к зрителям в тяжелой амуниции. А находится в ней было весьма жарко и душно. Перемещаться по сцене Алексей был вынужден на ощупь: кроме гигантской головы Слона с хоботом, на лицо заслуженного артиста надевали шерстяную маску. В результате он сбросил несколько килограммов. А сейчас, как можно, увидеть, лишний вес вернулся и доставляет Глызину очевидные неудобства.

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