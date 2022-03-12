Раскрыты дата и место похорон солиста «Отпетых мошенников»

Солиста «Отпетых мошенников» Вячеслава Зинурова, известного как Том Хаос, похоронят на Ховринском кладбище в Москве 13 марта. Дату и место прощания с артистом раскрыла бывший PR-менеджер группы Олеся Сазыкина в беседе с «Пятым каналом».

Фото: Антон Спиридонов / Коммерсантъ Антон Спиридонов / Коммерсантъ

«Проводы в последний путь и прощание со Славой состоится 13 марта в 15:00 на Ховринском кладбище», — подтвердила Сазыкина.

Известно, что в августе 2021 года Зинуров покинул группу из-за финансовых разногласий с другим солистом Сергеем Амораловым и мог тяжело переживать из-за отсутствия концертной деятельности. Певец был членом группы «Отпетые мошенники» с 1996 по 2021 год. Самыми популярными песнями коллектива являются «Всяко-разно», «Люби меня, люби», «А у реки», «Обратите внимание».

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