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1 час назад

Борисова после боя предложила «еще навалять» Диденко

Ирина Лебедева

Дана Борисова и Екатерина Диденко встретились на ринге. После боя, запись которого будет обнародована в апреле, телеведущая обрушилась с критикой на группу поддержки соперницы, назвав ее «проплаченной массовкой». Возможно, это было отчасти потому, что поддержать Екатерину пришла Анастасия Волочкова, с которой Борисова давно в состоянии противостояния, - информирует ФАН.

Борисова после боя предложила «еще навалять» Диденко
Фото: InstagramInstagram

«Если бесконечно трепать в постах и Stories тему своих мнимых побед и собственной крутости, от этого реальных побед и подвигов не прибавится. И если видео со своей поддержкой тебе записала сама балерина Волочкова, Катерина Диденко, это тоже далеко не показатель», - написала Дана.

В микроблоге телеведущей разгорелась перепалка. Дана назвала фанатов Диденко «проплаченными», Екатерина не осталась в долгу, заявив, что Дана просто завидует ей, имеющей столько преданных друзей. И что болельщицы Борисовой сами хороши.

«Ты это подругам своим расскажи, которые на меня и моих друзей кидались и руки распускали», - возмутилась Диденко.

«Диденко, ну угомонись ты уже комменты то надписывать, после драки кулаками не машут, ЗОЛОТОЕ ПРАВИЛО .Или еще тебе надо навалять ?», - осадила ее Борисова.

Бои без правил на потеху публике – это уже не новый способ подработки и пиара для некоторых персонажей из сферы шоу-бизнеса. Мутузили друг друга Никита Пресняков, Алексей Панин, Отар Кушанашвили, Никита Джигурда и другие мужчины.

Шоу-бизнес,Алексей Панин,Никита Пресняков,Дана Борисова,Никита Джигурда,Анастасия Волочкова,
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