Пригожин: «Западная цивилизация оказалась большой иллюзией»

Иосиф Пригожин возмущен ситуацией, когда из-за введенных санкций представители шоу-бизнеса не могут ничего сделать со своей недвижимостью, ранее приобретенной в других странах. Об этом пишет АИФ.
«Как такое возможно в цивилизованной европейской стране?! Где хваленые европейские ценности, демократия? Дайте возможность продать, а потом говорите: "Уходите отсюда"», - гневается продюсер.
Совсем недавно Запад приветствовал российские инвестиции, теперь же хочет их присвоить.
«Запад заманивал россиян вкладывать деньги в их банки, покупать ценные бумаги. Наши частные и даже государственные средства вкладывались в иностранную экономику. А теперь они пытаются отнять все материальные активы, запретить все русское».
Пригожин напомнил, что США ранее предпринимали военные действия в ряде стран. И ни о каких санкциях в отношении их речи не шло.
«Одним словом, все, что сегодня происходит, — это бои без правил с уничтожением всех ранее написанных самим же Западом законов. Мы пытались жить по правилам западной цивилизации, которая оказалась большой иллюзией».
Музыкальный продюсер Иосиф Пригожин высказался о звездах, которые подались заграницу в то время, как Вооруженные силы России проводят спецоперацию на Украине. В частности, муж певицы Валерии высказался о вылете на отдых журналистки и телеведущей Ксении Собчак. Иосиф Игоревич считает зарубежные поездки вполне приемлемыми, ведь их в России никому не запрещали.