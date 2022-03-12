Пригожин: «Западная цивилизация оказалась большой иллюзией»

Иосиф Пригожин возмущен ситуацией, когда из-за введенных санкций представители шоу-бизнеса не могут ничего сделать со своей недвижимостью, ранее приобретенной в других странах. Об этом пишет АИФ.

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«Как такое возможно в цивилизованной европейской стране?! Где хваленые европейские ценности, демократия? Дайте возможность продать, а потом говорите: "Уходите отсюда"», - гневается продюсер.

Совсем недавно Запад приветствовал российские инвестиции, теперь же хочет их присвоить.

«Запад заманивал россиян вкладывать деньги в их банки, покупать ценные бумаги. Наши частные и даже государственные средства вкладывались в иностранную экономику. А теперь они пытаются отнять все материальные активы, запретить все русское».

Пригожин напомнил, что США ранее предпринимали военные действия в ряде стран. И ни о каких санкциях в отношении их речи не шло.

«Одним словом, все, что сегодня происходит, — это бои без правил с уничтожением всех ранее написанных самим же Западом законов. Мы пытались жить по правилам западной цивилизации, которая оказалась большой иллюзией».