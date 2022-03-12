Уволенные артисты Театра Ермоловой выигрывают суды с администрацией

Прошлым летом в Театре Ермоловой, которым руководит Олег Меньшиков, были уволены 18 актеров, проработавших там не один десяток лет. Называлась эта акция «оптимизацией кадров в пандемию коронавирусной инфекции». Оскорбленные артисты обратились в суд.
20 января Тверской суд признал незаконным увольнение актрисы Елены Папановой и обязал администрацию театра восстановить ее на работе, а также выплатить заработную плату за вынужденный прогул и компенсацию морального вреда.
10 марта суд на тех же условиях восстановил трудовые права еще четверых человек- Марию Бортник, Людмилу Шмелеву, Павла Галича, Александра Ковалева.
17 марта пройдут слушания ещё по пятерым несправедливо уволенным людям, в начале апреля уд рассмотри еще три дела. Как пишет «Комсомольская Правда», перспектива выигрыша есть у всех пострадавших.
Но останавливаться на этом актеры не намерены.
«Мы направили письмо от профкома в Следственный комитет РФ Александру Бастрыкину. В этом письме отражены разные аспекты: и увольнения, и репертуарная политика театра, и то, как артистам незаконно снизили квалификацию… Следственному комитету Москвы поручили проверить изложенные факты», - рассказала журналистам член профкома театра актриса Елена Бурханова-Калинина.
Ранее режиссер Олег Долин обвинил Театр имени Ермоловой в краже своего спектакля. По словам постановщика, его отстранили от работы незадолго до премьеры и не заплатили. Тем временем худрук театра Олег Меньшиков утверждает, что расторжение договора прошло по соглашению сторон.