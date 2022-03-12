Названы время и место похорон экс-солиста группы «Отпетые мошенники»

Стали известны дата и место похорон солиста группы «Отпетые мошенники» Вячеслава Зинурова.

Фото: НТВ/Youtube НТВ/Youtube

О траурных мероприятиях рассказала бывший пиар-менеджер группы Олеся Сазыкина, передает «Пятый канал».

«Проводы в последний путь и прощание со Славой состоится 13.03.2022 в 15.00 на Ховринском кладбище», - сказала Сазыкина.

Зинуров выступал в составе «Отпетых мошенников» с 1996 года под творческим псевдонимом Том Хаос. Прошлым летом он покинул коллектив.

Несколько дней назад музыкант покончил с собой из-за депрессии. Ему было 50 лет.

Группу «Отпетые мошенники» образовали в 1996 году Вячеслав Зинуров (Том Хаос), Игорь (Гарик) Богомазов и Сергей Суровенко (Аморалов). Втроем они работали 15 лет, создав хиты «Девушки бывают разные», «Всяко разно», «Люблю» и «Бросай курить».