Источник сообщил, что до госпитализации у Николаева наблюдались финансовые проблемы. По некоторым данным, у него накопились долги и кредиты. Кроме того, в последние годы карьера Николаева пошла на спад, он стал реже появляться в кино. Год назад у артиста родился сын от его четвертой супруги, однако после ухудшения эмоционального состояния Николаев съехал от жены в гостиницу.