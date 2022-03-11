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1 час назад

Экс-жена Аршавина обвинила мать в наркомании

Вероника Полынина

Бывшая жена футболиста Андрея Аршавина Алиса Казьмина рассказала о матери-наркоманке и отравленном психотропными препаратами ребенке.

Экс-жена Аршавина обвинила мать в наркомании
Фото: Instagram.com/arshavina_alisia_7Instagram.com/arshavina_alisia_7

«У ребенка выявили отравление психотропными... Мама уже давно наркоманка, да еще и в пенсионном возрасте... Я очень долго не хотела об этом говорить, но это так», - сообщила Казьмина, ее слова приводит «Стархит».

По словам Алисы, «мать мило складывает паззл, но никто не заметил, что рядом с ней располосована дорога. Белая дорога». Экс-жена футболиста утверждает, что мать задалась целью «упечь ее в психушку».

«Я долго не развязывала войну, хотя у меня очень много бумаг, и я считаю, что моя мать просто опасна для общества и внуков. Она продолжает, не останавливаясь, гавкать. Ну я ее понимаю, ей очень страшно, потому что я выгляжу абсолютно здоровой психически, с нормальными ясными глазами. Очень противно. И я не знаю, куда от нее убежать с дочками», - поделилась Казьмина.

Ранее Алиса Казьмина заявила, что родная мать длительное время делала ей уколы, намеренно заражая сифилисом. Заболевание уже подтверждено результатами медицинских анализов. Кроме того, мать не только травила ее, но еще и осознанно доводила до психоза. Теперь Алиса грозится, что привлечет родственницу к уголовной ответственности.

Шоу-бизнес,Алиса Казьмина,Андрей Аршавин,
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