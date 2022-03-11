Экс-жена Аршавина обвинила мать в наркомании

«Я долго не развязывала войну, хотя у меня очень много бумаг, и я считаю, что моя мать просто опасна для общества и внуков. Она продолжает, не останавливаясь, гавкать. Ну я ее понимаю, ей очень страшно, потому что я выгляжу абсолютно здоровой психически, с нормальными ясными глазами. Очень противно. И я не знаю, куда от нее убежать с дочками», - поделилась Казьмина.