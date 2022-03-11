Pink Floyd удалит музыку с цифровых платформ в России

«Чтобы вместе с миром решительно осудить вторжение России на Украину, работы Pink Floyd с 1987 года и все сольные записи Дэвида Гилмора удаляются со всех цифровых музыкальных провайдеров в России и Белоруссии, начиная с сегодняшнего дня», — говорится на странице группы.