Бузова со слезами на глазах попрощалась с подписчиками в Instagram

Телеведущая и певица Ольга Бузова со слезами попрощалась с подписчиками в Instagram и перешла в Telegram.

Фото: ТАСС ТАСС

«Мои хорошие, я тут с вами с конца 2012 года… (12.12.2012) и делилась всем, что происходило …своим счастьем, любовью, разводом и болью, творчеством, победами и поражениями, взлетами и падениями…», - написала Бузова.

Она призналась, что «пишет пост и плачет», и выразила надежду, что слухи о блокировке соцсети окажутся ложными. Тем не менее, певица поделилась ссылками на свой телеграм-канал и страницу «ВКонтакте».

На страницу Ольги Бузовой в Instagram подписаны 23,3 млн человек. Ее канал является вторым по популярности в России. Наибольшее число подписчиков среди российских блогеров – у бойца смешанных единоборств Хабиба Нурмагомедова (33,4 млн человек).