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36 минут назад

Бузова со слезами на глазах попрощалась с подписчиками в Instagram

Вероника Полынина

Телеведущая и певица Ольга Бузова со слезами попрощалась с подписчиками в Instagram и перешла в Telegram.

Бузова со слезами на глазах попрощалась с подписчиками в Instagram
Фото: ТАССТАСС

«Мои хорошие, я тут с вами с конца 2012 года… (12.12.2012) и делилась всем, что происходило …своим счастьем, любовью, разводом и болью, творчеством, победами и поражениями, взлетами и падениями…», - написала Бузова.

Она призналась, что «пишет пост и плачет», и выразила надежду, что слухи о блокировке соцсети окажутся ложными. Тем не менее, певица поделилась ссылками на свой телеграм-канал и страницу «ВКонтакте».

На страницу Ольги Бузовой в Instagram подписаны 23,3 млн человек. Ее канал является вторым по популярности в России. Наибольшее число подписчиков среди российских блогеров – у бойца смешанных единоборств Хабиба Нурмагомедова (33,4 млн человек).

Ранее Роскомнадзор согласился заблокировать Instagram в России по требованию Генпрокуратуры. Причиной блокировки стали изменения в политике владельца соцсети компании Meta, которая сняла запрет на призывы к насилию в отношении российских военнослужащих, принимающих участие в специальной операции в Донбассе. Доступ к соцсети будет закрыт 14 марта.

Шоу-бизнес,Хабиб Нурмагомедов,Ольга Бузова,Роскомнадзор,
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