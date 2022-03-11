Бузова со слезами на глазах попрощалась с подписчиками в Instagram

Телеведущая и певица Ольга Бузова со слезами попрощалась с подписчиками в Instagram и перешла в Telegram.
«Мои хорошие, я тут с вами с конца 2012 года… (12.12.2012) и делилась всем, что происходило …своим счастьем, любовью, разводом и болью, творчеством, победами и поражениями, взлетами и падениями…», - написала Бузова.
Она призналась, что «пишет пост и плачет», и выразила надежду, что слухи о блокировке соцсети окажутся ложными. Тем не менее, певица поделилась ссылками на свой телеграм-канал и страницу «ВКонтакте».
На страницу Ольги Бузовой в Instagram подписаны 23,3 млн человек. Ее канал является вторым по популярности в России. Наибольшее число подписчиков среди российских блогеров – у бойца смешанных единоборств Хабиба Нурмагомедова (33,4 млн человек).
Ранее Роскомнадзор согласился заблокировать Instagram в России по требованию Генпрокуратуры. Причиной блокировки стали изменения в политике владельца соцсети компании Meta, которая сняла запрет на призывы к насилию в отношении российских военнослужащих, принимающих участие в специальной операции в Донбассе. Доступ к соцсети будет закрыт 14 марта.