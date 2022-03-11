Бузова в слезах простилась с подписчиками в Instagram

Певица и блогерша Ольга Бузова простилась со своими Instagram-подписчиками после блокировки соцсети в России и перешла в Telegram. Об этом она сообщила на своей странице в Instagram.

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Бузова отметила, что ведет профиль в соцсети с конца 2012 года, и призналась, что писала прощальный пост со слезами на глазах.

«Сейчас пишу пост и плачу. Надеюсь, это все неправда, и мы останемся тут… Но все же…» — поделилась мыслями певица. К посту она приложила ссылки на свой Telegram-канал и официальный аккаунт во «ВКонтакте».

В Telegram Бузова пояснила, что начала активно вести канал в 2022 году. В настояний момент на него подписано больше 320 тысяч пользователей. При этом у страницы Бузовой в Instagram 23,3 миллиона подписчиков, по числу подписчиков певица занимает второе место среди россиян. Самым популярным Instagram-блогером в России остается борец смешанных единоборств Хабиб Нурмагомедов, на него подписаны 33,4 миллиона человек.

11 марта Роскомнадзор согласился ограничить доступ к Instagram в России по требованию Генеральной прокуратуры. Это произошло после того, как площадка сняла запрет на призывы к насилию в отношении российских военнослужащих, которые принимают участие в специальной операции в Донбассе.