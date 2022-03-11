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1 час назад

"Ни разу не приехала в больницу": сестра Градского разоблачила музыканта

Вероника Полынина

Марины Коташенко не было рядом с Александром Градским в конце его жизни. Об этом рассказала сестра музыканта Наталья Градская в интервью журналу «Караван историй», отрывки из которого публикует «Комсомольская правда».

"Ни разу не приехала в больницу": сестра Градского разоблачила музыканта
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

По словам Натальи, последние семь лет Градский и его молодая жена жили гостевым браком. Музыкант – в московской квартире, Коташенко с детьми – в загородном доме.

«Она привозила детей к нему, сама приезжала на выходные. Иногда он наведывался на дачу», - рассказала сестра артиста.

По ее словам, в конце жизни Градский больше общался с бывшей женой Ольгой. Ей он звонил из больницы, куда попал с коронавирусом. Марина же ни разу не приехала в больницу к мужу.

«Как-то в начале октября Даня приехал к папе. Увидел, в каком тот находится состоянии, и силой повез в больницу. Уговорить Сашу было нереально сложно. У него уже было 60% поражения легких. Врач сказал Градскому: «Скажите спасибо вашему сыну»… Саша, придя в себя, из больницы звонил Оле, его навещал Даня. Но туда ни разу не приехала Марина», - поделилась Наталья.

Она рассказала, что близкими для Градского в последнее время были дочь Маша и сын Даниил, которые работали с ним в театре и помогали на «Голосе».

Народный артист России Александр Градский скончался 28 ноября на 73-м году жизни. 1 декабря музыканта похоронили на Ваганьковском кладбище.

Шоу-бизнес,Марина Коташенко,Александр Градский,
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