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59 минут назад

Иван Ургант уехал из России

Алиса Селезнёва

Ведущий программы «Вечерний Ургант» на Первом канале Иван Ургант уехал из России. Об этом сообщил Telegram-канал Baza.

Иван Ургант покинул Россию
Фото: ТАССТАСС

По данным канала, телеведущий несколько дней назад выехал за пределы России вместе со всей своей семьей – двумя дочерьми и женой. Предположительно, сейчас Ургант находится в Израиле. При этом его шоу было убрано из эфирной сетки Первого канала.

В свою очередь источники Telegram-канала уточнили, что сам Ургант назвал свой отъезд отпуском.

«Съемок у него сейчас нет, у детей каникулы, решил съездить отдохнуть», – пояснил источник Baza.

Ранее стало известно об отъезде из России журналистки Ксении Собчак, певицы Аллы Пугачевой, актрисы Ренаты Литвиновой, комика Семена Слепакова и других. При этом Пугачева опровергла информацию о своей эмиграции, отметив, что уехала за границу на отдых и лечение и вернется в РФ. Ксения Собчак также заявила, что уехала в запланированный ранее отпуск.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале «специальной военной операции» на Украине для «демилитаризации и денацификации» страны. Глава государства назвал ее целью «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». В ответ на это ЕС, США и другие западные страны ввели против РФ масштабные санкции.

Шоу-бизнес,Семен Слепаков,Иван Ургант,Алла Пугачева,Ксения Собчак,Рената Литвинова,Владимир Путин,ЕС,Первый канал,
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