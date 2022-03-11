Иван Ургант покинул Россию

Ведущий программы «Вечерний Ургант» на Первом канале Иван Ургант уехал из России. Об этом сообщил Telegram-канал Baza.
По данным канала, телеведущий несколько дней назад выехал за пределы России вместе со всей своей семьей – двумя дочерьми и женой. Предположительно, сейчас Ургант находится в Израиле. При этом его шоу было убрано из эфирной сетки Первого канала.
В свою очередь источники Telegram-канала уточнили, что сам Ургант назвал свой отъезд отпуском.
«Съемок у него сейчас нет, у детей каникулы, решил съездить отдохнуть», – пояснил источник Baza.
Ранее стало известно об отъезде из России журналистки Ксении Собчак, певицы Аллы Пугачевой, актрисы Ренаты Литвиновой, комика Семена Слепакова и других. При этом Пугачева опровергла информацию о своей эмиграции, отметив, что уехала за границу на отдых и лечение и вернется в РФ. Ксения Собчак также заявила, что уехала в запланированный ранее отпуск.
24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале «специальной военной операции» на Украине для «демилитаризации и денацификации» страны. Глава государства назвал ее целью «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». В ответ на это ЕС, США и другие западные страны ввели против РФ масштабные санкции.