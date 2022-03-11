Иван Ургант покинул Россию

Ведущий программы «Вечерний Ургант» на Первом канале Иван Ургант уехал из России. Об этом сообщил Telegram-канал Baza.

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По данным канала, телеведущий несколько дней назад выехал за пределы России вместе со всей своей семьей – двумя дочерьми и женой. Предположительно, сейчас Ургант находится в Израиле. При этом его шоу было убрано из эфирной сетки Первого канала.

В свою очередь источники Telegram-канала уточнили, что сам Ургант назвал свой отъезд отпуском.

«Съемок у него сейчас нет, у детей каникулы, решил съездить отдохнуть», – пояснил источник Baza.

Ранее стало известно об отъезде из России журналистки Ксении Собчак, певицы Аллы Пугачевой, актрисы Ренаты Литвиновой, комика Семена Слепакова и других. При этом Пугачева опровергла информацию о своей эмиграции, отметив, что уехала за границу на отдых и лечение и вернется в РФ. Ксения Собчак также заявила, что уехала в запланированный ранее отпуск.