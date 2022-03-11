В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+2° в 
USD 120.38EUR 132.96
Войти в почту
41 минуту назад

«Сумками деньги возили»: продюсер о заработках украинских звезд в России

Елена Прошина

Музыкальный продюсер Сергей Лавров заявил, что большинство украинских артистов обязаны России своей популярности. В интервью «КП» он отметил, что именно гастроли по российским городам и выступления на многочисленных фестивалях принесли им не только известность, но и большой заработок.

«Сумками деньги возили»: продюсер о заработках украинских звезд в России
Фото: РИА НовостиРИА Новости

С началом спецоперации РФ особенно жестко в адрес России и ее граждан высказывался Макс Барских — он не только оскорблял жителей, но и отказался вернуть деньги за отмененные концерты. Лавров отметил, что как бы Барских не пытался сейчас показать свое безразличие к российским слушателям, именно они приносили ему основной заработок.

«Да, Барских без России был никто и звали его никак. Если бы не наша страна, которая дала ему возможность появиться на наших телеканалах, никто бы про него не узнал», — отметил продюссер, добавив, что за корпоратив он получал по 60 тысяч евро.

Кроме Барских, себе жизнь за счет России обеспечивали Потап и Настя Каменских. По словам Лаврова, у них было много корпоративов в Москве и «они сумками деньги возили на Украину».

Отдельно продюсер заметил, что среди украинских исполнителей остаются те, кто осторожничают в высказываниях.

«Что касается Меладзе, ему нужно быть аккуратнее. Если Россия тебя кормит, нужно быть патриотом. Деньги закончатся завтра же, на что они жить будут? Зарабатывают они только там, где они состоялись. Меладзе где будет гастролировать? В Грузии? Ну, хорошо, сделает один тур в Германии. Раз в два года. Один: восемь концертов. Получит он какие-то небольшие деньги», — подытожил Лавров.

Шоу-бизнес,Потап Каменских,Макс Барских,Настя Каменских,Сергей Лавров,
3
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители