«Сумками деньги возили»: продюсер о заработках украинских звезд в России

«Что касается Меладзе, ему нужно быть аккуратнее. Если Россия тебя кормит, нужно быть патриотом. Деньги закончатся завтра же, на что они жить будут? Зарабатывают они только там, где они состоялись. Меладзе где будет гастролировать? В Грузии? Ну, хорошо, сделает один тур в Германии. Раз в два года. Один: восемь концертов. Получит он какие-то небольшие деньги», — подытожил Лавров.