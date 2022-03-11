«Сумками деньги возили»: продюсер о заработках украинских звезд в России

Музыкальный продюсер Сергей Лавров заявил, что большинство украинских артистов обязаны России своей популярности. В интервью «КП» он отметил, что именно гастроли по российским городам и выступления на многочисленных фестивалях принесли им не только известность, но и большой заработок.
С началом спецоперации РФ особенно жестко в адрес России и ее граждан высказывался Макс Барских — он не только оскорблял жителей, но и отказался вернуть деньги за отмененные концерты. Лавров отметил, что как бы Барских не пытался сейчас показать свое безразличие к российским слушателям, именно они приносили ему основной заработок.
«Да, Барских без России был никто и звали его никак. Если бы не наша страна, которая дала ему возможность появиться на наших телеканалах, никто бы про него не узнал», — отметил продюссер, добавив, что за корпоратив он получал по 60 тысяч евро.
Кроме Барских, себе жизнь за счет России обеспечивали Потап и Настя Каменских. По словам Лаврова, у них было много корпоративов в Москве и «они сумками деньги возили на Украину».
Отдельно продюсер заметил, что среди украинских исполнителей остаются те, кто осторожничают в высказываниях.
«Что касается Меладзе, ему нужно быть аккуратнее. Если Россия тебя кормит, нужно быть патриотом. Деньги закончатся завтра же, на что они жить будут? Зарабатывают они только там, где они состоялись. Меладзе где будет гастролировать? В Грузии? Ну, хорошо, сделает один тур в Германии. Раз в два года. Один: восемь концертов. Получит он какие-то небольшие деньги», — подытожил Лавров.