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45 минут назад

Савичева ответила на обвинения в нежелании воспитывать дочь

Елена Прошина

Певица Юлия Савичева резко ответила на обвинения в нежелании самой воспитывать дочь. В эфире канала RU.TV она прокомментировала распространенный слух, назвав его «идиотизмом».

Савичева ответила на обвинения в нежелании воспитывать дочь
Фото: РИА НовостиРИА Новости

В последние годы Савичевой не удается увидеться с маленькой Анной, которая живет в Португалии. Из-за пандемии перелеты стали сложнее, из-за чего звездная мама общалась с ребенком по видеосвязи. Сама певица уверяет, что ребенок не чувствует себя обделенным родительской заботой — они общаются каждый день.

В эфире канала ведущая зачитала Савичевой слух, что она не занимается воспитанием дочери, возложил ответственность на бабушку и дедушку.

«Господи! Это просто идиотизм! Дочь в Португалии, я к ней постоянно прилетаю. На две страны живу. Естественно, что такие слухи возникают», — ответила ей исполнительница.

Также Савичева рассказала, что действительно обращается к мужу по фамилии, однако странного в этом она ничего не видит.

«Имя нравится, просто так с самого начала нашей встречи пошло — я его называю так. Обидно ли ему? Нет, абсолютно. Для меня это просто красиво. Он меня называет Рыжая», — рассказала певица.

Шоу-бизнес,Юлия Савичева,
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