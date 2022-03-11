Савичева ответила на обвинения в нежелании воспитывать дочь

Певица Юлия Савичева резко ответила на обвинения в нежелании самой воспитывать дочь. В эфире канала RU.TV она прокомментировала распространенный слух, назвав его «идиотизмом».

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В последние годы Савичевой не удается увидеться с маленькой Анной, которая живет в Португалии. Из-за пандемии перелеты стали сложнее, из-за чего звездная мама общалась с ребенком по видеосвязи. Сама певица уверяет, что ребенок не чувствует себя обделенным родительской заботой — они общаются каждый день.

В эфире канала ведущая зачитала Савичевой слух, что она не занимается воспитанием дочери, возложил ответственность на бабушку и дедушку.

«Господи! Это просто идиотизм! Дочь в Португалии, я к ней постоянно прилетаю. На две страны живу. Естественно, что такие слухи возникают», — ответила ей исполнительница.

Также Савичева рассказала, что действительно обращается к мужу по фамилии, однако странного в этом она ничего не видит.