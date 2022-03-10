Умер солист «Отпетых мошенников» Том Хаос

Бывший солист группы «Отпетые мошенники» Том Хаос умер в Москве на 51-м году жизни, сообщает «Стархит».

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10 марта у Тома Хаоса (настоящее имя – Вячеслав Зинуров) были запланированы съемки, но после полудня он перестал выходить на связь.

Причины смерти музыканта не называются.

Вячеслав Зинуров входил в первый состав группы «Отпетые мошенники» вместе с Сергеем Амораловым и Игорем (Гариком) Богомазовым. Коллектив образовался в 1996 году. По рассказам Аморалова, они с Богомазовым читали «социальный рэп», а затем познакомились с Томом Хаосом, диджеем, и стали делать танцевальную музыку.

Группа прославилась хитами «Бросай курить», «Всяко-разно», «Люблю» (кавер на песню «Blue (Da Ba Dee)» группы Eiffel 65), «Люби меня, люби», «Девушки бывают разные», «А у реки», «Обратите внимание» и другими.