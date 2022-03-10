Газманов ответил на слухи о своем переезде в Израиль

Певец и композитор Олег Газманов развеял слухи о своем переезде в Израиль, записав на своей подмосковной даче соответствующее видео. Роликом поделился Telegram-канал «НеМалахов».
«В интернете появились сообщения о том, что я якобы имею гражданство Израиля и на данный момент нахожусь там. Нет, друзья мои, я в России. Я сочиняю музыку, работаю дома. Все в порядке. И никуда уезжать я не собираюсь», — подчеркнул артист.
Газманов добавил, что планировал улететь с супругой на Ямайку в честь ее дня рождения. Однако в свете последних событий и распространившихся о нем сплетен желанное путешествие было решено отложить.
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