Газманов ответил на слухи о своем переезде в Израиль

«В интернете появились сообщения о том, что я якобы имею гражданство Израиля и на данный момент нахожусь там. Нет, друзья мои, я в России. Я сочиняю музыку, работаю дома. Все в порядке. И никуда уезжать я не собираюсь», — подчеркнул артист.