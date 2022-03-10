Умер солист «Отпетых мошенников»

В Санкт-Петербурге умер солист группы «Отпетые мошенники» Том Хаос (настоящее имя — Вячеслав Зинуров). Об этом сообщает Starhit со ссылкой на источник в окружении артиста.

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Отмечается, что 10 марта участник «Отпетых мошенников» должен был дать два интервью, однако после полудня он перестал выходить на связь. Зинуров скончался на 51-м году жизни. Причина его смерти не уточняется.

Группа «Отпетые мошенники» была образована в 1996 году. Помимо Тома Хаоса в нее входили Сергей Аморалов и Гарик Богомазов. Последние до появления проекта были участниками «БекКрафта», а Том Хаос выступал в группе «Неоновый мальчик». За свою карьеру «Отпетые мошенники» выпустили семь студийных альбомов и прославились такими хитами, как «А у реки», «Девушки бывают разные», «Бросай курить», «Всяко-разно» и «Люби меня, люби».