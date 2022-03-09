Сына и внука Ротару отпустили после задержания

Сына и внука певицы Софии Ротару отпустили после задержания на украино-молдавской границе, сообщает «Стархит».

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По информации источника издания, Руслан и Анатолий Евдокименко находятся в Киеве.

Ранее сообщалось, что группу мужчин призывного возраста, в числе которых были сын и внук Ротару, задержали около участка украино-молдавской границы в Могилеве-Подольском. Они пытались перебраться в Молдавию на лодке. Фотографии паспортов родственников Софии Ротару появились в украинских СМИ.

Предположительно, мужчины попытались покинуть территорию страны, чтобы уклониться от призыва по мобилизации.