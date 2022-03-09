Сына и внука Ротару отпустили после задержания

Сына и внука певицы Софии Ротару отпустили после задержания на украино-молдавской границе, сообщает «Стархит».
По информации источника издания, Руслан и Анатолий Евдокименко находятся в Киеве.
Ранее сообщалось, что группу мужчин призывного возраста, в числе которых были сын и внук Ротару, задержали около участка украино-молдавской границы в Могилеве-Подольском. Они пытались перебраться в Молдавию на лодке. Фотографии паспортов родственников Софии Ротару появились в украинских СМИ.
Предположительно, мужчины попытались покинуть территорию страны, чтобы уклониться от призыва по мобилизации.
На данный момент неизвестно, на каких условиях освободили родственников звезды эстрады. Ни Ротару, ни ее представители инцидент не комментировали. За попытку уклониться от призыва по украинскому законодательству отцу и сыну Евдокименко может грозить от двух до пяти лет лишения свободы.