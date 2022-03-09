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29 минут назад

Сына и внука Ротару отпустили после задержания

Вероника Полынина

Сына и внука певицы Софии Ротару отпустили после задержания на украино-молдавской границе, сообщает «Стархит».

Сына и внука Ротару отпустили после задержания
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По информации источника издания, Руслан и Анатолий Евдокименко находятся в Киеве.

Ранее сообщалось, что группу мужчин призывного возраста, в числе которых были сын и внук Ротару, задержали около участка украино-молдавской границы в Могилеве-Подольском. Они пытались перебраться в Молдавию на лодке. Фотографии паспортов родственников Софии Ротару появились в украинских СМИ.

Предположительно, мужчины попытались покинуть территорию страны, чтобы уклониться от призыва по мобилизации.

На данный момент неизвестно, на каких условиях освободили родственников звезды эстрады. Ни Ротару, ни ее представители инцидент не комментировали. За попытку уклониться от призыва по украинскому законодательству отцу и сыну Евдокименко может грозить от двух до пяти лет лишения свободы.

Шоу-бизнес,Анатолий Евдокименко,София Ротару,
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