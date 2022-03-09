Фотографии постаревшей Кадышевой расстроили россиян

Советская и российская певица Надежда Кадышева опубликовала в Instagram-аккаунте свои свежие фотографии, анонсируя таким образом свои предстоящие концерты в четырех городах России.

Фото: Instagram Instagram

Снимки вызвали обсуждения среди пользователей социальной сети, главной их темой стал постаревший вид исполнительницы.

На опубликованных кадрах Кадышева предстала в ярком зеленом наряде и кокошнике. Однако некоторые пользователи Instagram больше внимания обратили на заметно постаревшую певицу, а не ее весенний образ.

«Возраст на лицо, как не молодись…», — написал один из подписчиков (орфография сохранена.

Многие при этом вовсе не обратили внимание на внешний вид Кадышевой, обрадовавшись ее гастролям.

«Дорогая Надежда, ты приносишь такое счастье всем, кто слышит твой прекрасный голос!» — написал поклонник.