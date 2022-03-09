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29 минут назад

Фотографии постаревшей Кадышевой расстроили россиян

Елена Прошина

Советская и российская певица Надежда Кадышева опубликовала в Instagram-аккаунте свои свежие фотографии, анонсируя таким образом свои предстоящие концерты в четырех городах России.

Фотографии постаревшей Кадышевой расстроили россиян
Фото: InstagramInstagram

Снимки вызвали обсуждения среди пользователей социальной сети, главной их темой стал постаревший вид исполнительницы.

На опубликованных кадрах Кадышева предстала в ярком зеленом наряде и кокошнике. Однако некоторые пользователи Instagram больше внимания обратили на заметно постаревшую певицу, а не ее весенний образ.

«Возраст на лицо, как не молодись…», — написал один из подписчиков (орфография сохранена.

Многие при этом вовсе не обратили внимание на внешний вид Кадышевой, обрадовавшись ее гастролям.

«Дорогая Надежда, ты приносишь такое счастье всем, кто слышит твой прекрасный голос!» — написал поклонник.

После длительного перерыва Кадышева анонсировала гастрольный тур вместе со своим коллективов «Золотое кольцо» по четырем городам России: Ульяновск, Тольятти, Самара и Казань. Концерты в них пройдут с 14 по 20 марта.

Шоу-бизнес,Надежда Кадышева,
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