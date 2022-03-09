МВД проверит Олега Газманова

МВД России проверит певца Олега Газманова из-за его высказываний об антипрививочниках.

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В ОВД по Бутырскому району поступило заявление с просьбой провести проверку заявлений Газманова, сделанных в интервью «Радио КП». В нем Газманов заявил, что «антиваксеров вообще нужно удалять из общества».

Телеграм-канал Baza предполагает, что слова Газманова будут проверяться на предмет нарушения УК РФ по статье о возбуждении ненависти или вражды.