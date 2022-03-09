МВД проверит Олега Газманова

МВД России проверит певца Олега Газманова из-за его высказываний об антипрививочниках.
В ОВД по Бутырскому району поступило заявление с просьбой провести проверку заявлений Газманова, сделанных в интервью «Радио КП». В нем Газманов заявил, что «антиваксеров вообще нужно удалять из общества».
Телеграм-канал Baza предполагает, что слова Газманова будут проверяться на предмет нарушения УК РФ по статье о возбуждении ненависти или вражды.
На прошлой неделе Олега Газманова заочно арестовал украинский суд. Музыканта заподозрили в посягательстве на территориальную целостность Украины. После начала спецоперации РФ Газманов завел канал в телеграме и размещал в нем клипы и тексты в поддержку президента РФ Владимира Путина и российской армии. Днем ранее на Украине был заочно арестован российский конорежиссер Никита Михалков.