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18 минут назад

МВД проверит Олега Газманова

Вероника Полынина

МВД России проверит певца Олега Газманова из-за его высказываний об антипрививочниках.

МВД проверит Олега Газманова
Фото: РИА НовостиРИА Новости

В ОВД по Бутырскому району поступило заявление с просьбой провести проверку заявлений Газманова, сделанных в интервью «Радио КП». В нем Газманов заявил, что «антиваксеров вообще нужно удалять из общества».

Телеграм-канал Baza предполагает, что слова Газманова будут проверяться на предмет нарушения УК РФ по статье о возбуждении ненависти или вражды.

На прошлой неделе Олега Газманова заочно арестовал украинский суд. Музыканта заподозрили в посягательстве на территориальную целостность Украины. После начала спецоперации РФ Газманов завел канал в телеграме и размещал в нем клипы и тексты в поддержку президента РФ Владимира Путина и российской армии. Днем ранее на Украине был заочно арестован российский конорежиссер Никита Михалков.

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