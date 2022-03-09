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1 час назад

Мать больной сифилисом Казьминой ответила на обвинения дочери

Слово и ДелоСлово и Дело

Мать журналистки Алисы Казьминой Наталия Сарычева отреагировала на обвинения дочери о заражении ее сифилисом. Женщина заявила, что ее наследница проходит принудительное лечение.

Мать больной сифилисом Казьминой ответила на обвинения дочери
Фото: InstagramInstagram

Казьмина заявила, что ее собственная мать в сговоре с экс-супругом Алексеем Казьминым заразила ее сифилисом. Для этого женщина подкупила медика, который делал ей уколы.

«Год сифилис, не меньше. Травила меня упорно. Уколов она делала мне много, поэтому ей оставалось только наблюдать, как сгорает ее дочь. С прошлого октября господин Казьмин, Наталья Сарычева и мой сын, объединив усилия и поняв, что теперь дело осталось за малым, решили раскачать мне психику», — написала бывшая жена Андрея Аршавина в Instagram.

На это заявление и отреагировала Сарычева. Родительница журналистки заявила, что лечить дочь принудительно — непросто. Кроме того, женщина не стала отрицать факт наличия психических отклонений у Казьминой.

«Это не так просто — лечить принудительно. Я все знаю, переживаю, но что мне делать — не знаю», — приводит слова матери модели издание «СтарХит».

Ранее Алиса Казьмина объявила, что ей сделали первую пластическую операцию на лице. В ходе хирургического вмешательства была восстановлена часть утраченного носа.

Шоу-бизнес,Алексей Казьмин,Алиса Казьмина,Андрей Аршавин,
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