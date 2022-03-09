Мать больной сифилисом Казьминой ответила на обвинения дочери

«Год сифилис, не меньше. Травила меня упорно. Уколов она делала мне много, поэтому ей оставалось только наблюдать, как сгорает ее дочь. С прошлого октября господин Казьмин, Наталья Сарычева и мой сын, объединив усилия и поняв, что теперь дело осталось за малым, решили раскачать мне психику», — написала бывшая жена Андрея Аршавина в Instagram.