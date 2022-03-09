52-летняя Дженнифер Лопес показала лицо без макияжа

«Во время съемок фильмов-боевиков приходится работать по ночам, поэтому вся тяжелая работа отражается именно на лице. Я мало сплю в такие моменты, в связи с чем кожа становится тусклой и безжизненной. Я обратила внимание на то, что при использовании серума мое лицо заметно преображается», — призналась Лопес в посте.