52-летняя Дженнифер Лопес показала лицо без макияжа

Голливудская актриса и певица Дженнифер Лопес показала естественную внешность и порадовала поклонников. Соответствующий ролик появился на ее странице в Instagram.
52-летняя знаменитость опубликовала видео, в котором рассказала о ежедневном уходе за лицом средствами собственного бренда jlobeauty. По словам поп-исполнительницы, снявшейся в ванной комнате без макияжа, она каждый день пользуется серумом That JLo Glow, чтобы вернуть сияние коже. Стоимость продукта составляет 79 долларов (10 тысяч рублей).
«Во время съемок фильмов-боевиков приходится работать по ночам, поэтому вся тяжелая работа отражается именно на лице. Я мало сплю в такие моменты, в связи с чем кожа становится тусклой и безжизненной. Я обратила внимание на то, что при использовании серума мое лицо заметно преображается», — призналась Лопес в посте.
Подписчики восхитились внешним видом певицы в комментариях под размещенными кадрами.
«Натуральная красота»,
«Ты выглядишь потрясающе для своего возраста»,
«Самая красивая Дженнифер»,
«Обязательно попробую средство! Спасибо»,
«Тебе и не нужна тонна макияжа»,
«Какая красивая»,
«Ты выглядишь на 20 лет», — высказывались фанаты.
В ноябре 2021 года пресс Дженнифер Лопес на фото в кроп-топе удивил пользователей сети. На опубликованных снимках 52-летняя знаменитость позирует в черных блестящих полуботинках на каблуках, атласных штанах с низкой посадкой, пиджаке, а также в серебристом бюстгальтере с кружевной отделкой.