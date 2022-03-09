Элджей признался в любви Ивлеевой

Рэпер Элджей, настоящее имя которого — Алексей Узенюк, подогрел слухи о воссоединении со своей экс-супругой, блогером Настей Ивлеевой. В своем Instagram он опубликовал несколько фото своей знаменитой бывшей жены и признался ей в любви.
«С днем рождения, жена! Я люблю тебя!», — подписал Элджей одну из фотографий.
Напомним, что 8 марта Анастасия Ивлеева отпраздновала свое 31-летие. День рождения она отметила в компании подруги Юлии Коваль в Санкт-Петербурге, в то время как Элджей находится в гостях у Моргенштерна в Дубае. Скорее всего, в своем Instagram Узенюк опубликовал архивное фото бывшей жены.
Напомним, что Ивлеева и Элджей прожили в браке два года и развелись в конце августа 2021 года. По слухам, телеведущая не хотела отпускать рэпера и стремилась избежать развода.
После того, как Элджей уехал из страны в декабре 2021 года, пару заметили за ужином в одном из ресторанов на Кипре. Это породило слухи о воссоединении супругов, однако прямых подтверждений этому до сих пор нет.