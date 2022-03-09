«Просьба не звонить»: Виторган обратился к россиянам из Латвии

Актер Эммануил Виторган, который после переезда в Латвию несколько дней не появлялся в соцсетях, наконец-то вышел на связь в Instagram и пригласил всех в «Виторган-клуб» на юбилейный вечер своего коллеги — актера Аристарха Ливанова.

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Мероприятие пройдет 18 марта. При этом Виторган пообещал лично там присутствовать.

«Юбилей веду вместе с моей супругой Ириной! Юбиляра поздравят друзья, коллеги, любимые всеми актеры театра и кино, артисты эстрады! Просьба писать, не звонить», - написал актер.

Напомним, что с началом спецоперации на Украине Эммануил Виторган с семьей спешно отбыл в Юрмалу. Позже он сообщал, что рейсы в Россию отменены и он не может покинуть страну.

Ранее стало известно, что из России уехали еще ряд знаменитостей. Так, Ксения Собчак сообщила, что улетела с сыном Платоном на отдых в Турцию. Однако позже она была замечена в аэропорту Тель-Авива. Туда же несколькими днями ранее вылетел ее муж Константин Богомолов. Есть подозрения, что телеведущая намерена улететь из Израиля в США.

Также в Израиль улетели Алла Пугачева и Максим Галкин с детьми. Однако, есть и мнение, что они находятся в Латвии. Туда же уехал кинокритик Антон Долин. Покинуть родные края собралась и поэтесса Вера Полозкова, но не уточнила, куда именно.