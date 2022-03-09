Айза покинула Россию

Экс-супруга музыканта Алексея Долматова (Гуф) Айза заявила в Stories, что вместе с сыновьями Элвисом и Сами улетела из России. Блогер не стала раскрывать свое текущее местонахождение.

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В рубрике «Вопрос-ответ» один из пользователей поинтересовался, почему некоторые артисты уезжают из России. Айза призналась, что решилась на этот шаг из-за ухудшения здоровья.

«Не могу говорить за других, скажу за себя. Мне страшно. Я не знаю правды. У меня начались панические атаки. Я перестала есть», — написала она в соцсетях.

До этого РФ покинул рэпер Денис Устименко-Вайнштейн (Джиган) с супругой Оксаной Самойловой и детьми. Звездное семейство отправилось в запланированный отпуск. В США уехал народный артист России Валерий Леонтьев, там у него есть два особняка и яхта.