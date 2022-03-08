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1 час назад

«Помогите человеку с лечением!»: у Казьминой заподозрили проблемы с психикой

Ирина Лебедева

Алиса Казьмина тяжело пережила развод с Андреем Аршавиным, а также послеразводные скандалы. У нее начало разрушаться здоровье. Сначала Алиса рассказывала, что у нее аутоиммунное заболевание, которое буквально съедает ее организм и обезображивает лицо.

«Помогите человеку с лечением!»: у Казьминой заподозрили проблемы с психикой
Фото: InstagramInstagram

Но недавно девушка заявила, что больна сифилисом. И, якобы, заразила ее собственная мать, объединившаяся с ее первым мужем и старшим сыном.

«Отравила меня мать! Отомстила... И уже давно... Год сифилис, не меньше... Травила меня упорно. Уколов она делала мне много, поэтому ей оставалось только наблюдать, как сгорает ее дочь. С прошлого октября господин Казьмин, Наталья Сарычева и мой сын, объединив усилия, поняв, что теперь дело осталось за малым, решили раскачать мне психику».

Подписчики перепугались. Они решили, что психика Аршавиной не выдержала переживаний, и близким людям следует помочь ей с лечением.

«Помогите человеку с лечением! Ей нужно к психиатру. Родные, вы не видите этого?!»; «Боже, что стало с Алисой! Ей срочно требуется помощь специалиста»; «Во всех интервью и передачах ваша мама была на вашей стороне и поддерживала вас! Муж и сын тоже помогали. С чего вы взяли, что они вас хотели убить, и для чего?»

Алиса Казьмина сбежала с дочками от матери и собственного 17-летнего сына. По мнению экс-супруги Андрея Аршавина, родственники хотят отправить ее в психбольницу или вовсе в хоспис.

Шоу-бизнес,Алиса Казьмина,Андрей Аршавин,
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