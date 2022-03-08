«Помогите человеку с лечением!»: у Казьминой заподозрили проблемы с психикой

«Помогите человеку с лечением! Ей нужно к психиатру. Родные, вы не видите этого?!»; «Боже, что стало с Алисой! Ей срочно требуется помощь специалиста»; «Во всех интервью и передачах ваша мама была на вашей стороне и поддерживала вас! Муж и сын тоже помогали. С чего вы взяли, что они вас хотели убить, и для чего?»