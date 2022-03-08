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1 час назад

От Волочковой потребовали «праздничный шпагат»

Ирина Лебедева

Анастасия Волочкова поздравила своих подписчиц с Международным женским днем. В инстаграме она выложила видеоролик с обращением к прекрасной половине человечества.

От Волочковой потребовали «праздничный шпагат»
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Радуйтесь жизни и будьте счастливы! Всем я хочу пожелать любви и человеческого счастья! А мужчины пусть всегда радуют цветами и поступками — не только в День 8 Марта», - эмоционально говорит балерина.

Казалось бы, нет никакого повода для критики. Однако хейтеры нашли, к чему придраться. Подписчикам не понравилась обувь хозяйки дома, фасон платья и слова о любви. А, главное, публика затребовала праздничный шпагат.

«Ждем праздничный шпагат в купели», «На ногах опять черт-те что, да еще под такое платье... Ну и, конечно, опять со своей любовью... Одно на уме...», «Сифон и Борода поделились вещами к празднику? Анастасия, как можно так одеваться?»

Анастасия Волочкова несколько лет утверждала, что счастлива в любви с мужчиной, имени которого она не называла и фотографий которого не показывала. Она неоднократно анонсировала свадьбу с любимым, но затем под разными предлогами переносила ее, а затем и вовсе заявила, что не собирается замуж.
Шоу-бизнес,Анастасия Волочкова,
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