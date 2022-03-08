От Волочковой потребовали «праздничный шпагат»

Анастасия Волочкова поздравила своих подписчиц с Международным женским днем. В инстаграме она выложила видеоролик с обращением к прекрасной половине человечества.
«Радуйтесь жизни и будьте счастливы! Всем я хочу пожелать любви и человеческого счастья! А мужчины пусть всегда радуют цветами и поступками — не только в День 8 Марта», - эмоционально говорит балерина.
Казалось бы, нет никакого повода для критики. Однако хейтеры нашли, к чему придраться. Подписчикам не понравилась обувь хозяйки дома, фасон платья и слова о любви. А, главное, публика затребовала праздничный шпагат.
«Ждем праздничный шпагат в купели», «На ногах опять черт-те что, да еще под такое платье... Ну и, конечно, опять со своей любовью... Одно на уме...», «Сифон и Борода поделились вещами к празднику? Анастасия, как можно так одеваться?»