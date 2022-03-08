От Волочковой потребовали «праздничный шпагат»

«Ждем праздничный шпагат в купели», «На ногах опять черт-те что, да еще под такое платье... Ну и, конечно, опять со своей любовью... Одно на уме...», «Сифон и Борода поделились вещами к празднику? Анастасия, как можно так одеваться?»