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1 час назад

Крид пожаловался, что начал лысеть

Ирина Лебедева

Известный рэпер Егор Крид признался, что у него появились проблемы с волосами. Поэтому он пока не будет заниматься изменением внешности. Исполнитель хита Pussy Boy рассказал об этом в сторис инстаграма.

Крид пожаловался, что начал лысеть
Фото: InstagramInstagram

Один из подписчиков задал музыканту вопрос – не хочет ли он обновить имидж по весне и покраситься, к примеру, в тотал блонд?

Крид объяснил, что он вообще-то очень любит различные преображения. Но именно сейчас хочет повременить с экспериментами, так как ему кажется, что он начал лысеть.

Он продемонстрировал подписчикам прическу с кудрями и отросшими темными корнями, сняв бейсболку. Внешне потери волос не заметно, но Егор говорит, что она имеет место быть.

«Нравится тотал блонд, но тогда моим волосам придет конец», - объяснил исполнитель.

Российский музыкант Егор Крид покинул Россию и стал резидентом Объединенных Арабских Эмиратов. Об этом 27-летней рэпер сообщил на своей странице в Instagram. В соцсети Крид опубликовал фотографию своего паспорта с видом на жительство, а также снимок в традиционной арабской одежде — белой кандуре.

Шоу-бизнес,Крид,
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