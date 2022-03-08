Прах актера Дьячкова будет развеян над рекой

Сергей Дьячков умер 2 марта, ему было всего 50 лет. Дьячков был известен как один из лучших актеров озвучивания. Зрители знают его голос, хотя и не представляли, кому он принадлежит. За двадцать с лишним лет актер озвучил персонажей в более сотне зарубежных фильмов. Он подарил свой голос Джеку-Воробью в «Пиратах Карибского моря», дублировал Адама Сэндлера в комедии «Управление гневом», говорил за Тимона в мультфильмах «Король Лев» и «Тимон и Пумба», - пишет Экспресс Газета.
Кроме того, Сергей играл в сериалах «Улицы разбитых фонарей», «Убойная сила», «Морские дьяволы. Смерч».
«Умер он от сердечной недостаточности... Мне 5 марта выдали документы после вскрытия. Раньше узнать нельзя, там большие очереди. Он провожал друга, а когда поднимался по лестнице, то просто упал. Никто его не бил, ничего такого не случилось. Это сердце», - рассказала его сестра Елена.
Близкие и друзья актера готовы выполнить его последнюю волю - часть праха актера захоронят на кладбище в поселке Винницы в Ленинградской области, а часть - развеют над рекой Оять..
«Мы с ним обычно приезжали в поселок Винницы в Ленинградскую область - на родину нашей мамы. И как-то пошли купаться на реку Оять. Он ныряет первый, разводит руки в стороны и говорит: «Когда меня не станет, мой прах развеять над рекой». Это была не шутка, он всегда говорил правду, от чего и мучился», - сообщила Елена.
Певица Лолита Милявская рассказала, что завещала кремировать себя и развеять прах, потому что не хочет напрягать родственников уходом за кладбищем.