Прах актера Дьячкова будет развеян над рекой

Сергей Дьячков умер 2 марта, ему было всего 50 лет. Дьячков был известен как один из лучших актеров озвучивания. Зрители знают его голос, хотя и не представляли, кому он принадлежит. За двадцать с лишним лет актер озвучил персонажей в более сотне зарубежных фильмов. Он подарил свой голос Джеку-Воробью в «Пиратах Карибского моря», дублировал Адама Сэндлера в комедии «Управление гневом», говорил за Тимона в мультфильмах «Король Лев» и «Тимон и Пумба», - пишет Экспресс Газета.