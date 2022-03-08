Певец Валерий Леонтьев покинул Россию и прибыл в США. Об этом сообщил знакомый народного артиста РФ и добавил, что в Штатах у Леонтьева есть недвижимость. Об этом сообщает «Комсомольская правда».
«Валера улетел в Америку, в Майами. У него там недвижимость», — заявил собеседник издания.
В публикации отмечается, что у артиста в собственности двухэтажная вилла в Майами стоимостью в 3,5 миллиона долларов. Он приобрел недвижимость в элитном районе «Корал гейбл» много лет назад. Отмечается, что когда-то здесь жила американская певица Уитни Хьюстон. Кроме того, супруга Леонтьева Людмила Исакович уже переехала в США на постоянное место жительства и открыла на территории особняка гостиницу для собак.
Как говорится в публикации, неизвестно, по какой причине Леонтьев покинул территорию России. Последний пост на своей странице в Instagram певец опубликовал 20 февраля.
Российские знаменитости стали экстренно покидать Россию в связи с эскалацией конфликта на Украине. Ранее стало известно, что певица Алла Пугачева покинула Россию. Она вместе с детьми улетела из аэропорта «Внуково-3» 28 февраля. Позже появилась информация, что Пугачева прибыла в Израиль. Кроме того, журналистка Ксения Собчак также улетела из России. Однако она опровергла слухи о своей эмиграции и заявила, что давно планировала отдохнуть с сыном за границей.