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14 минут назад

Валерий Леонтьев улетел из России

Ura.RuUra.Ru

Певец Валерий Леонтьев покинул Россию и улетел в США. Об этом сообщил приятель народного артиста РФ. По его словам, в США у певца есть недвижимость.

Валерий Леонтьев улетел из России
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Валера улетел в Америку, в Майами. У него там недвижимость», — цитирует знакомого Валерия Леонтьева «Комсомольская правда».

По данным издания, у артиста в Майами есть двухэтажная вилла стоимостью 3,5 миллиона долларов. Недвижимость в элитном районе «Корал гейбл», где ранее жила американская певица Уитни Хьюстон, он приобрел много лет назад. Ранее в США на постоянное место жительства переехала супруга Леонтьева Людмила Исакович. Она открыла на территории особняка гостиницу для собак.

По какой причине Леонтьев уехал из России — неизвестно. Последний пост на своей странице в Instagram он выкладывал 20 февраля.

Отъезд многих знаменитостей за рубеж связывают с началом проведения спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины. Ранее журналистка Божена Рынска сообщила, что певица Алла Пугачева покинула Россию. Якобы она вместе с детьми улетела из аэропорта «Внуково-3» 28 февраля, передает «Утро.ру». Позже появилась информация, что Пугачева находится в Израиле. Также СМИ сообщали, что из России улетела журналистка Ксения Собчак. Однако телеведущая опровергла эти слухи, заявив, что отправилась на запланированный отдых с сыном.

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