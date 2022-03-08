Валерий Леонтьев улетел из России

Певец Валерий Леонтьев покинул Россию и улетел в США. Об этом сообщил приятель народного артиста РФ. По его словам, в США у певца есть недвижимость.

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«Валера улетел в Америку, в Майами. У него там недвижимость», — цитирует знакомого Валерия Леонтьева «Комсомольская правда».

По данным издания, у артиста в Майами есть двухэтажная вилла стоимостью 3,5 миллиона долларов. Недвижимость в элитном районе «Корал гейбл», где ранее жила американская певица Уитни Хьюстон, он приобрел много лет назад. Ранее в США на постоянное место жительства переехала супруга Леонтьева Людмила Исакович. Она открыла на территории особняка гостиницу для собак.