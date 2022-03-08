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24 минуты назад

СБУ задержала сына и внука Ротару за попытку бежать в Молдавию

Деловая газета "Взгляд"Деловая газета "Взгляд"

Служба безопасности Украины (СБУ) задержала сына и внука певицы Софии Ротару за попытку бежать в Молдавию, сообщило издание «Страна.ua».

СБУ задержала сына и внука Ротару за попытку бежать в Молдавию
Фото: ТАССТАСС

Как сообщает издание «Страна.ua» в своем Telegram-канале, 7 марта, на участке украино-молдавской границы у города Могилев-Подольском была задержана группа из девяти человек, которые пытались тайно пересечь границу. Среди задержанных были восемь украинцев призывного возраста и гражданин Молдавии, который на лодке пытался переправить украинцев. Как сообщает издание, среди задержанных оказались Руслан Евдокименко и Анатолий Евдокименко – сын и внук певицы Софии Ротару.

Накануне в МВД Украины рассказали о попытках уклонистов покинуть страну, прячась в багажниках автомобилей и притворяясь на границе иностранцами за крупные взятки.

Напомним, 3 марта Верховная рада поддержала указ президента Украины Владимира Зеленского о всеобщей мобилизации. 25 февраля Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации и указ о создании Ставки верховного главнокомандующего.

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