Дочь Осина рассказала о неудачном сотрудничестве с Разиным

Агния Ткаченко, дочь покойного музыканта Евгения Осина, была гостьей студии шоу «Звезды сошлись». Она рассказала, что в начале карьеры ей предлагал сотрудничество Андрей Разин, продюсер культовой группы «Ласковый май». Но договориться у них не получилось.

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«Я хотела петь песни, которые написала сама. Он предлагал исполнять хиты из девяностых годов. Это все-таки другая стилистика», — призналась дочь артиста.

Агния сейчас растит маленькую дочь Ксюшу, она даже в студии появилась с ребенком на руках. Но в скором будущем планирует вернуться на сцену, пишет teleprogramma.pro

17 ноября 2018 года стало известно о гибели Евгения Осина. В качестве официальной причины смерти значится остановка сердца. По предположению медиков, сердечно-сосудистая система певца не выдержала очередного затяжного запоя. Еще при жизни кроме проблем с сердцем, у Осина диагностировали цирроз печени.