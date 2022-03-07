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14 минут назад

Дочь Осина рассказала о неудачном сотрудничестве с Разиным

Ирина Лебедева

Агния Ткаченко, дочь покойного музыканта Евгения Осина, была гостьей студии шоу «Звезды сошлись». Она рассказала, что в начале карьеры ей предлагал сотрудничество Андрей Разин, продюсер культовой группы «Ласковый май». Но договориться у них не получилось.

Дочь Осина рассказала о неудачном сотрудничестве с Разиным
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Я хотела петь песни, которые написала сама. Он предлагал исполнять хиты из девяностых годов. Это все-таки другая стилистика», — призналась дочь артиста.

Агния сейчас растит маленькую дочь Ксюшу, она даже в студии появилась с ребенком на руках. Но в скором будущем планирует вернуться на сцену, пишет teleprogramma.pro

17 ноября 2018 года стало известно о гибели Евгения Осина. В качестве официальной причины смерти значится остановка сердца. По предположению медиков, сердечно-сосудистая система певца не выдержала очередного затяжного запоя. Еще при жизни кроме проблем с сердцем, у Осина диагностировали цирроз печени.

После смерти певца квартира на Карамышевской набережной Москвы досталась его единственной дочери Агнии.

Шоу-бизнес,Евгений Осин,Андрей Разин,
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