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1 час назад

Дочь Заворотнюк не может вернуться в Россию

Ирина Лебедева

Дочь Анастасии Заворотнюк отдыхает в Таиланде. Впрочем, судя по всему, отдыхом пребывание девушки на далеком курорте назвать уже сложно.

Дочь Заворотнюк не может вернуться в Россию
Фото: InstagramInstagram

Анна некоторое время не давала о себе знать, не выходила на связь с подписчиками. Сегодня она все же выложила в свой аккаунт несколько видеороликов.

При этом Анна обратилась к поклонникам:

«Привет, дорогие! Я считаю, что вести сторис как ни в чем не бывало неправильно. Писать какой у меня чудесный день и как я отдыхаю. Но жить как-то нужно и работать».

Девушка расстроена тем, что никак не может вернуться домой.

«Кто сейчас еще за границей? Наш рейс отменили, так что не знаем, как добираться домой», - спросила она у подписчиков.

В связи с ситуацией в своей стране многие украинцы обвиняют в происходящем простых русских граждан. С травлей столкнулись и семьи знаменитостей. Дочь актрисы Анастасии Заворотнюк Анна поделилась в своем Instagram скриншотом с подобными сообщениями.

На снимке видно, какие страшные угрозы приходят Анне. Например, один из подписчиков спросил у девушки: «А мама твоя еще не сдохла?». Напомним, актриса уже несколько лет борется с онкологическим заболеванием.

Шоу-бизнес,Анастасия Заворотнюк,
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