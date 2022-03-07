Дочь Заворотнюк не может вернуться в Россию

Дочь Анастасии Заворотнюк отдыхает в Таиланде. Впрочем, судя по всему, отдыхом пребывание девушки на далеком курорте назвать уже сложно.

Фото: Instagram Instagram

Анна некоторое время не давала о себе знать, не выходила на связь с подписчиками. Сегодня она все же выложила в свой аккаунт несколько видеороликов.

При этом Анна обратилась к поклонникам:

«Привет, дорогие! Я считаю, что вести сторис как ни в чем не бывало неправильно. Писать какой у меня чудесный день и как я отдыхаю. Но жить как-то нужно и работать».

Девушка расстроена тем, что никак не может вернуться домой.

«Кто сейчас еще за границей? Наш рейс отменили, так что не знаем, как добираться домой», - спросила она у подписчиков.

В связи с ситуацией в своей стране многие украинцы обвиняют в происходящем простых русских граждан. С травлей столкнулись и семьи знаменитостей. Дочь актрисы Анастасии Заворотнюк Анна поделилась в своем Instagram скриншотом с подобными сообщениями.