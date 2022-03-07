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1 час назад

Директор Меладзе объяснил отмену его концерта

Газета.RuГазета.Ru

Директор музыканта Валерия Меладзе Сергей Луппов в беседе с изданием Teleprogramma.pro объяснил, почему пришлось концерт исполнителя в честь Международного женского дня 8 Марта на Рублевке.

Директор Меладзе объяснил отмену его концерта
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По словам Луппова, концертная площадка, где должен был выступить популярный артист, рассчитана всего на пятьсот мест, и он не понимает ажиотажа вокруг отмены.

«Когда отменяются выступления на шесть тысяч зрителей, почему вы об этом не пишете? Почему прицепились именно к нам?! Шоу были перенесены из-за проблем со здоровьем: о новом графике гастролей будет объявлено в соцсетях», — сказал он.

Билеты на отмененный концерт обошлись покупателям в сумму от 20 тыс. руб. до 60 тыс. руб.

Ранее сообщалось, что в Большом театре отменен концерт Пласидо Доминго.

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