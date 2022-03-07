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25 минут назад

Божена Рынска попросилась пожить  у кого-нибудь в Израиле

Ирина Лебедева

Божена Рынска уезжает в Израиль и просит у подписчиков помощи. По словам светской львицы, у нее не на что снять квартиру за рубежом.

Божена Рынска попросила помощи у подписчиков
Фото: InstagramInstagram

Совсем недавно Божена рассказывала, что нашла престижную работу с высокой зарплатой. Однако ситуация изменилась, и издание отказалось от ее услуг. Добавило негатива и то, что и она и дочка заболели и долго температурили.

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И вот Рынска сообщила, что хочет уехать в Израиль. Но эта страна не есть конечная цель ее перемещения по миру. Она хочет сделать маленькой Жене израильский паспорт – себе Божена его оформила ранее. А потом, по ее словам, перебраться в Англию.

Как написала в инстаграме скандальная журналистка, у нее нет накоплений, позволяющих арендовать жилье, а в кибуц она не поедет под страхом смерти.

«Нам с Женей придется уезжать. В Израиль, так как у Жени нет израильского паспорта и Шенгена. Накоплений у меня нет, у меня был стабильный доход, в котором я была уверена, и который накрылся ... Поэтому снять квартиру в Израиле мне просто не на что. На еду бы дай бог хватило. В связи с этим вопрос. Нет ли у кого-то пустующей квартиры в Израиле? Хотя бы на три месяца, пока я решу вопрос с Жениным паспортом и визами. У нас есть дружеская квартира в Англии, просто нужно дожить до нее», - пишет вдова Малашенко.

Фолловеры, конечно, пожелали маме с дочкой осуществления всех планов, однако удивились подобной просьбе. Местные жители сообщили, что есть пособие, которого должно хватить на съем. И что в таком случае следует выбрать жилье поскромнее и, возможно, в пригороде.

Многие не поверили, что у Божены, которая только что хвасталась дорогими нарядами и ремонтом, на самом деле так плохи дела.

«Как же не стыдно человеку, который имеет элитную недвижимость, который тряс своими дорогими тряпками из последних коллекций знаменитых брендов, который даже завтракал в дорогих ресторанах, имел горничных и нянь, унижаться до попрошайничества и прикидываться бедной?!»

Напомним, что Женю родила суррогатная мать. Малышка появилась на свет спустя год после смерти своего отца Игоря Малашенко. По словам Рынски, они с мужем всегда мечтали завести ребенка и долго работали над этим. После нескольких неудачных попыток они приняли решение заморозить биоматериал Малашенко.

Шоу-бизнес,Игорь Малашенко,
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