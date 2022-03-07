Божена Рынска попросила помощи у подписчиков

«Нам с Женей придется уезжать. В Израиль, так как у Жени нет израильского паспорта и Шенгена. Накоплений у меня нет, у меня был стабильный доход, в котором я была уверена, и который накрылся ... Поэтому снять квартиру в Израиле мне просто не на что. На еду бы дай бог хватило. В связи с этим вопрос. Нет ли у кого-то пустующей квартиры в Израиле? Хотя бы на три месяца, пока я решу вопрос с Жениным паспортом и визами. У нас есть дружеская квартира в Англии, просто нужно дожить до нее», - пишет вдова Малашенко.