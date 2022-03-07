На шоу «Маска» разоблачили Павлина

Еще одной интригой в шоу «Маска» на НТВ стало меньше.
Вчера, 6 марта, вышел третий выпуск музыкального шоу. На этот раз члены жюри решили снять маску с Павлина. Заранее было понятно, что за ней пряталась певица – костюм не скрывал фигуру, да и голос был явно женский, - информирует «Радио КП».
Павлин исполнила песню «Я тебя поцеловала» Аллы Пугачевой. Председатель жюри Филипп Киркоров был очень доволен. Он решил, что это Таисия Повалий.
«Эта певица, ей тяжело, ну она солидная дама, и хотя она делала эротические движения… Я понимаю, что это в ней всегда сидело, но она это не могла показать, потому что она совсем другого образа. Павлин мне очень близок по духу, это очень красивая женщина и фигура красивая», — заявил поп-король.
Однако другие члены жюри определили, что в роскошном костюме павлина прячется экс-солистка «ВИА Гры» Альбина Джанабаева.
«Какое мастерство перевоплощения! Ты стала для меня абсолютным откровением. Когда ты спела оперным голосом, я тогда точно не думала, что это ты! Где-то позже ты стала проявляться своими интонациями. Но в этом проекте ты зазвучала совсем по-другому», — отметила Валерия.
Идет третий сезон шоу «Маска» на НТВ. Сейчас за выход в финал сражаются 13 персонажей. Накануне выбыл из проекта герой, скрывавшийся под маской Пса. Это был фигурист Роман Костомаров, причем он так и остался неузнанным.