На шоу «Маска» разоблачили Павлина

«Эта певица, ей тяжело, ну она солидная дама, и хотя она делала эротические движения… Я понимаю, что это в ней всегда сидело, но она это не могла показать, потому что она совсем другого образа. Павлин мне очень близок по духу, это очень красивая женщина и фигура красивая», — заявил поп-король.