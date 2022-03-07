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23 минуты назад

«Я нищий!» Муромов раскрыл размер своей пенсии

Ирина Лебедева

Певец Михаил Муромов в студии программы "Звезды сошлись" признался, что его пенсия составляет всего 10 тысяч рублей. Все надбавки с музыканта сняли, так как считается, что у него есть дополнительный доход, - пишет «Радио КП».

«Я нищий!» Муромов раскрыл размер своей пенсии
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«С меня сняли все надбавки, потому что в РАО (Российское авторское общество), оказывается, я получаю гонорар за прошлую свою работу. Это, оказывается, у меня дополнительный заработок. В месяц — две, три, четыре тысячи. Я нищий, я бомж!» - объяснил Михаил.

Муромов сообщил, что он пытается жить на эти 13 тысяч рублей. По его словам, у него имеется вторая квартира, а в летнее время можно было бы сдавать половину дачи, но певец считает, что этим заниматься «не удобно».

Муромов удивлен мизерному размеру государственной выплаты. В свое время он много работал. Получал по 36 рублей за концерт, и были случаи, когда таких концертов в месяц было по 60. В таком режиме исполнитель «Яблок на снегу» проработал почти четыре десятка лет.

Ранее Муромов рассказал, что был хорошо знаком с целительницей и астрологом Джуной. По словам певца, эта встреча имела для него большое значение. Экстрасенс обучила артиста своим приемам и техникам. Впоследствии они даже записали совместную песню.

Шоу-бизнес,Михаил Муромов,
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