«Я нищий!» Муромов раскрыл размер своей пенсии

Певец Михаил Муромов в студии программы "Звезды сошлись" признался, что его пенсия составляет всего 10 тысяч рублей. Все надбавки с музыканта сняли, так как считается, что у него есть дополнительный доход, - пишет «Радио КП».

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«С меня сняли все надбавки, потому что в РАО (Российское авторское общество), оказывается, я получаю гонорар за прошлую свою работу. Это, оказывается, у меня дополнительный заработок. В месяц — две, три, четыре тысячи. Я нищий, я бомж!» - объяснил Михаил.

Муромов сообщил, что он пытается жить на эти 13 тысяч рублей. По его словам, у него имеется вторая квартира, а в летнее время можно было бы сдавать половину дачи, но певец считает, что этим заниматься «не удобно».

Муромов удивлен мизерному размеру государственной выплаты. В свое время он много работал. Получал по 36 рублей за концерт, и были случаи, когда таких концертов в месяц было по 60. В таком режиме исполнитель «Яблок на снегу» проработал почти четыре десятка лет.