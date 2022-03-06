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1 час назад

СМИ узнали, где находится покинувшая Россию Пугачева

Ura.RuUra.Ru

Певица Алла Пугачева покинула страну вместе со своими восьмилетними детьми и отправилась в Израиль. Об этом сообщают источники, знакомые с ситуацией.

СМИ узнали местонахождение Пугачевой
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Наши источники рассказали, что Примадонна решила отправиться в Израиль. Певица часто летает туда на отдых с Максимом Галкиным и детьми. Она часто останавливалась в трехэтажной вилле с бассейном в поселке Кесария», — отмечается в telegram-канале журнала Super.ru.

Подруга Пугачевой ответила на слухи о бегстве певицы из страны

Ранее стало известно о том, что певица улетела из России 28 февраля через аэропорт Внуково-3. Отъезд Пугачевой связывают с высказыванием ее мужа — Максима Галкина, который публично заявил, что не одобряет спецоперацию России на Украине.

Шоу-бизнес,Максим Галкин,Алла Пугачева,Международный аэропорт Внуково,
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