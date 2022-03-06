Отец Киркорова снова попал в больницу

Бедрос Филиппович почувствовал себя нехорошо, и проведенное тестирование показало, что 89-летний отец российского поп-короля заразился коронавирусом. Больного экстренно госпитализировали, сейчас он наблюдается в кардиологическом отделении.

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О случившемся рассказал журналистам друг семьи Киркоровых, пародист Александр Матвеев. Сам Филипп, по слухам, находится на отдыхе с детьми за рубежом, информирует «Московский Комсомолец».

В прошлом году Киркоров-старший уже болел ковидом, достаточно тяжело. Вирус дал осложнение на сердечно-сосудистую систему. Сейчас же, по словам Матвеева, недуг Бедрос Филиппович переносит гораздо легче, и уже идет на поправку.

«Он попросил меня привезти ему лечо. Ему захотелось. Лечо готовит моя мама», — рассказал Матвеев.