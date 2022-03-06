Уехавшую из России Собчак заметили в Израиле

Уехавшую из России Ксению Собчак заметили в аэропорту Бен-Гурион в Израиле. С ней был ее пятилетний сын Платон.

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Отмечается, что у журналистки есть право на репатриацию, пишет «ФедералПресс».

Ранее в социальных сетях Ксения Собчак написала, что у сына каникулы, и они давно запланировали отпуск за границей. Она подчеркнула, что следует «собственному совету не поддаваться панике».

«Я русская, я гражданка России, я никуда не эмигрирую, у меня нет никаких других гражданств, "тупичков" и яхт», — указала Собчак.

Ксения Собчак покинула Россию в начале марта. С тех пор в Сети стали распространяться слухи о том, что она сбежала из РФ в связи с резкими высказываниями. При этом сама Ксения Собчак писала, что не планирует никуда эмигрировать и покинула Россию только потому, что давно обещала сыну провести с ним время за границей.

Издание отмечает, что сын российской телеведущей может получить израильское гражданство, так как его дедушка Эммануил Виторган – еврей. Телеведущая тоже имеет право на репатриацию, так как ее дед по материнской линии был евреем. Но Собчак утверждает, что не собирается навсегда уезжать из России.