Уехавшую из России Собчак заметили в Израиле

Уехавшую из России Ксению Собчак заметили в аэропорту Бен-Гурион в Израиле. С ней был ее пятилетний сын Платон.
Отмечается, что у журналистки есть право на репатриацию, пишет «ФедералПресс».
Ранее в социальных сетях Ксения Собчак написала, что у сына каникулы, и они давно запланировали отпуск за границей. Она подчеркнула, что следует «собственному совету не поддаваться панике».
«Я русская, я гражданка России, я никуда не эмигрирую, у меня нет никаких других гражданств, "тупичков" и яхт», — указала Собчак.
Ксения Собчак покинула Россию в начале марта. С тех пор в Сети стали распространяться слухи о том, что она сбежала из РФ в связи с резкими высказываниями. При этом сама Ксения Собчак писала, что не планирует никуда эмигрировать и покинула Россию только потому, что давно обещала сыну провести с ним время за границей.
Издание отмечает, что сын российской телеведущей может получить израильское гражданство, так как его дедушка Эммануил Виторган – еврей. Телеведущая тоже имеет право на репатриацию, так как ее дед по материнской линии был евреем. Но Собчак утверждает, что не собирается навсегда уезжать из России.
Ранее сообщалось, что Ксения Собчак отправилась на отдых с сыном в Турцию на бизнес-джете. За перелет она заплатила 45 тысяч долларов, в переводе на российскую валюту по нынешнему курсу — пять миллионов рублей.