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1 час назад

Анита Цой пожаловалась на неприятные последствия после перенесенного COVID-19

Вероника Полынина

Певица Анита Цой рассказала о последствиях коронавируса, перенесенного в 2020 году.

Анита Цой пожаловалась на пошатнувшееся здоровье
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Народная артистка России сообщила, что ее легкие были поражены на 52%. После возвращения из больницы она еще месяц проходила физиотерапевтический курс по раскрытию легких. Но коронавирус затронул не только легкие – в результате болезни пострадал весь организм.

«Гормоны сбились после ковида, большой выброс кальция. У меня была застарелая травма, и весь кальций рванул туда. Просто кальцием быстро зарос сустав. Какие-то 2-3 месяца! Я не смогла двигать рукой, просто закаменела», - рассказала Цой, ее слова приводят «Дни.ру».

Аните пришлось пройти неприятную процедуру по очистке сустава от лишнего кальция.

Из-за гормонального сбоя Цой набрала 17 килограммов, и только после курса лечения врачи разрешили певице физические нагрузки, благодаря которым ей удалось скинуть лишний вес.

«Итог – минус 9 килограммов за 2 с небольшим месяца. Осталось всего ничего», - похвасталась артистка.

Шоу-бизнес,Анита Цой,
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