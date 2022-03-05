Анита Цой пожаловалась на пошатнувшееся здоровье

Певица Анита Цой рассказала о последствиях коронавируса, перенесенного в 2020 году.
Народная артистка России сообщила, что ее легкие были поражены на 52%. После возвращения из больницы она еще месяц проходила физиотерапевтический курс по раскрытию легких. Но коронавирус затронул не только легкие – в результате болезни пострадал весь организм.
«Гормоны сбились после ковида, большой выброс кальция. У меня была застарелая травма, и весь кальций рванул туда. Просто кальцием быстро зарос сустав. Какие-то 2-3 месяца! Я не смогла двигать рукой, просто закаменела», - рассказала Цой, ее слова приводят «Дни.ру».
Аните пришлось пройти неприятную процедуру по очистке сустава от лишнего кальция.
Из-за гормонального сбоя Цой набрала 17 килограммов, и только после курса лечения врачи разрешили певице физические нагрузки, благодаря которым ей удалось скинуть лишний вес.
«Итог – минус 9 килограммов за 2 с небольшим месяца. Осталось всего ничего», - похвасталась артистка.