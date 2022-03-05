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1 час назад

Домогаров дал обещание поклонникам

Вероника Полынина

Актер Александр Домогаров пообещал вернуться в Россию с Кипра, где он занят ремонтом дома, и сыграть намеченные на март спектакли в Москве и Санкт-Петербурге.

Домогаров дал обещание поклонникам
Фото: InstagramInstagram

Домогаров записал видео для поклонников, в котором сообщил, что несмотря на слухи намерен вернуться на родину и сыграть спектакль «Ричард III» 15 марта в Москве и 18 и 19 марта в Санкт-Петербурге.

«Чтобы ни у кого не вызывало сомнения…», - подчеркнул артист.

В декабре Александр Домогаров покинул театр Моссовета. Актер мотивировал свое решение конфликтом с художественным руководителем Евгением Марчелли, добавив, что коллектив театра «рассорили и разобщили».

После ухода из театра Домогаров улетел на Кипр и затеял ремонт в своем доме на острове.

«Ремонт - жизнь моя…))) Не знаю, как буду возвращаться в Россию, но …нет бы оставить все, как есть и наслаждаться жизнью на острове!!!))) нет! Характер таков, что нужно сломать, дать жизнь и…., но это дикие проблемы и желание и …вдруг все как ты хочешь!!! Я рад за свою семью и посмотрим - какой это дом будет через 25 дней!!!!! Сам хочу увидеть», - написал Домогаров.

Шоу-бизнес,Александр Домогаров,Евгений Марчелли,
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