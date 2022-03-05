Домогаров дал обещание поклонникам

«Ремонт - жизнь моя…))) Не знаю, как буду возвращаться в Россию, но …нет бы оставить все, как есть и наслаждаться жизнью на острове!!!))) нет! Характер таков, что нужно сломать, дать жизнь и…., но это дикие проблемы и желание и …вдруг все как ты хочешь!!! Я рад за свою семью и посмотрим - какой это дом будет через 25 дней!!!!! Сам хочу увидеть», - написал Домогаров.