Бывшая жена Аршавина подтвердила, что «потеряла» нос из-за сифилиса

Экс-супруга футболиста Андрея Аршавина Алиса Казьмина подтвердила, что у нее диагностировали сифилис. При этом она уверена, что заразилась им не половым путем. Об этом Казьмина сообщила в своем Instagram-аккаунте, передает «Пятый канал».

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«Сложно рассказать все и сразу, а так хотелось. К сожалению, из-за него. Но это не тот, который передается половым путем, поэтому нос начал разрушаться — яд ведь сидел во мне», — ответила на вопрос пользователя социальной сети, о том стал ли сифилис причиной того, что ее нос «провалился», Казьмина.

При этом многих подписчиков поразило, что бывшая жена Аршавина не знала до сих пор о своем диагнозе с учетом того, что она перенесла множество операций. Но, по словам Казьминой, в больницах анализ на сифилис не берут.

Кроме того экс-супругу Аршавина удивило, что многие комментаторы называли ее болезнь нейросифилисом, поскольку ей известны только три стадии развития недуга. Однако одна из подписчиц объяснила, что трепонема может влиять на функции нервной системы и из-за этого в названии крайней стадии болезни используют приставку «нейро».